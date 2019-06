Defla S - Na bitte, heftig Tropfen höhlt den Stein(Kopf)

Es gibt bereits einige Nebenwirkungen auch der "Therapie" der US-Regierung gegen die Deflationistensteinköpfe, die nicht ganz so erfreulich sind, nämlich:Die US-Nonfarm-Payrolls kamen mit 90K vs. 170K Erwartung herein, ein sehr schwacher Wert. Vorwiegend natürlich - wie alles - eine Folge der Deflationitis allerorts. Frightening by Tightening - Angst machen durch Zuziehen (der Schnur um die Kehle der Wirtschaft) war ja überall zentralbankseits das Rezept, um Wirtschaftswachstum und Zuversicht abzuwürgen, Investitionen zu stoppen und Mangel (mit Mangelteuerung) hervorzurufen.Wie in alten Actionfilmen der 1980-iger gibt es dagegen eben nur 3 Rezepte:a) den entführten Zug mit Fernbremse zu stoppen; China schickte aber die Fallschirmjäger nicht, um die US-Zentralbank zur Räson zu bringen;b) den entführten Zug per Rakete abzuschießen; das ist gesundheitsunverträglich für die Insaßen und das will Trump daher nicht;c) den entführten Zug zu beschleunigen, damit er entgleist und damit zum Stillstand kommt- die Trump Taktik also: Übertreibe was Du nicht willst, damit es durch Übersaturation aufhört.Bis jetzt hat c) funktioniert, der Meister des Neo-Reaganismus spielt nach Lehrbuch. Der Altbayer verstärkt von erprobter zentralwest- und südwestslawischer Partisanenmentalität im Familienanhang ist eine taktische Waffe erster Qualität. (Historische Bemerkung am Rande: Die KuK Monarchie war offenbar nicht optimal, München-Lubljana-Praha, das ist die Waffe und jetzt weiß ich auch, warum die alle BMW X5 fahren ...)Und wenn man es kennt verdient man kräftig mit: Die FED scheint in neuen Äußerungen nachzugeben, die EZB tat es auf ihre (noch skurrilere) Art auch, sie bekundete, an Negativzinsen festhalten zu wollen (warum die nicht die Zinsen zwecks Sortierwirkung auf +1,5% anheben kann und dafür QE verdreifachen bleibt ein Mysterium oder die Folge der Wohnimmobilienkapitalinvestition einiger? Ratsmitglieder?- überlegen Sie sich, wenn Sie z.B. zwischen regionalen Aktienindizes auswählen, mal: In was haben die stimmberechtigten Rastsmitglieder denn ihre eigene Altersversorgung, vielleicht kein schlechter EUROSTOXX vs. SPX Indikator)Wie schrieben wir letzte Woche : "Aktien inmitten einer an sich bullischen Startformation im größeren Bild, wobei allerdings bis zum Drehpunkt noch nach unten im kleineren Bild Luft sein könnte" und das war bei 2750 SPX 500 Punkten. Für Kunden waren wir präziser, da stand 2734. Und dann geschah daswas wir Stand derzeit vorhersehen können (2734 -> 2825)Jetzt steht das so:was wir Stand derzeit nicht genau vorhersehen können (2825 -> 2875)Nun ist ja oben eine "siebenachteläugige" Scharfschützenqualität - in grün - eindeutig vorhanden, was ist aber mit der "einachteläugigen" Blindheit, die orange markiert ist? Ja, die ist blind. Wo das Hirn nicht reicht, muß der Arm her.Und wie in Armeen üblich, hat man für seine Unfähigkeiten als Scharfschütze eben dann noch ein gutes Werkzeug dabei, um das eine Achtel auf kurze Distanz (und leider nur dort) abzudecken: Die Maschinenpistole: