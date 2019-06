Treasury Metals gibt Finanzierungsabschluss für 3,5 Mio. $ bekannt

TORONTO, 7. Juni 2019 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML " Treasury Metals Inc. " oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es am 6. Juni 2019 (dem "Abschlussdatum") zwei nicht broker-vermittelte Privatplatzierungen abschliessen konnte. Die erste Privatplatzierung waren Einheiten ("Units"), die sich aus einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils eine "Stammaktie") und einem Optionsschein (jeweils ein "Optionsschein") auf einen Bruttoerlös von $ 2.134.620,96 (das "Angebot") zusammensetzen. Die zweite Privatplatzierung waren Flow-Through-Einheiten ("Flow-Through-Einheiten"), die sich aus einer Flow-Through-Stammaktie (jeweils eine "Flow-Through-Share") und einem halben Stammaktien-Kaufgarantie (jeweils eine "Flow-Through-Warrant") über einen Erlös von 1.371.500 $ (das "Flow-Through-Offering") für einen Gesamtbruttoerlös aus beiden Angeboten von 3.506.120,96 $ zusammensetzen.Im Rahmen des Angebots wurden 8.894.254 Einheiten zu einem Preis von 0,24 $ pro Einheit verkauft. Jeder in den Einheiten enthaltene Optionsschein ist für eine Stammaktie zu einem Preis von 0,32 $ für einen Zeitraum von 48 Monaten ab dem Abschlussstichtag ausübbar.Im Rahmen des Flow-Through-Angebots wurden 5.486.000 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Flow-Through-Einheit verkauft. Jeder vollständige Flow-Through-Warrant kann für eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden und kann nach Ermessen der Gesellschaft beschleunigt und vor dem Verfallsdatum abgerufen werden, falls der Schlusskurs der Stammaktie an zwanzig aufeinander folgenden Handelstagen 0,50 $ oder mehr beträgt.Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.In bestimmten Fällen wurden 6% Vermittlungsgebühren und 6% Vermittler-Optionsscheine ("Finder-Optionen") an berechtigte Finder (Vermittler) ("Finder") ausgegeben, die im Rahmen des Angebots Käufer an das Unternehmen herangeführt haben. Die Finder-Warrants im Rahmen des Angebots haben die gleichen Bedingungen wie die Warrants, können aber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden und unterliegen einer Beschleunigung nach Ermessen der Gesellschaft vor dem Verfallsdatum, falls der Schlusskurs der Stammaktien an zwanzig aufeinander folgenden Handelstagen 0,50 $ oder mehr beträgt. Die Flow-Through Finders Warrants haben die gleichen Bedingungen wie die Flow-Through Warrants.Der Nettoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird von der Gesellschaft verwendet, um "kanadische Explorationskosten" zu tragen, die als "Flow-Through-Mining-Aufwendungen" gelten, jeweils im Sinne des Income Tax Act (Kanada), auf die vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen nach dem Income Tax Act (Kanada) mit einem Stichtag von spätestens 31. Dezember 2019 an die Käufer von Flow-Through-Aktien in einem Gesamtbetrag von nicht weniger als dem Erlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien verzichtet wird.Der Abschluss des Angebots und des Flow-Through-Angebots steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, einschließlich der endgültigen Annahme des Angebots und des Flow-Through-Angebots durch die Toronto Stock Exchange (die "TSX"). Die Stammaktien, Flow-Through-Shares, Warrants, Flow-Through-Warrants, Finder-Warrants und Flow-Through-Finder-Warrants, die gemäß dem Angebot bzw. dem Flow-Through-Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist nach geltendem Wertpapierrecht in Kanada.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person ohne Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes weder angeboten noch verkauft werden.Um weitere Details über das Goliath-Goldprojekt zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com. Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Anlagen in Kanada und ist an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Symbol "TML" und am OTCQX® Best Market unter dem Symbol TSRMF notiert. Das zu 100% im Besitz von Treasury Metals Inc. befindliche Goliath Gold Project im Nordwesten von Ontario soll eine der nächsten Goldminen Kanadas werden. Mit einer erstklassigen Infrastruktur, die derzeit vorhanden ist, und einer Goldmineralisierung, die sich bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals Inc. die erste Erschließung einer Goldmine im Tagebau, um eine 2.500 pro Tag teure Verarbeitungsanlage zu versorgen, die in den letzten Jahren der Lebensdauer der Mine unter Tage betrieben wird. Goldeye Explorations Ltd. ist eine kanadische Tochtergesellschaft von Treasury Metals Inc. Goldeye's Flaggschiffgrundstück ist Weebigee, in der Nähe des Sandy Lake im Nordwesten Ontarios gelegen, und es gibt zwei weitere Grundstücke in Ontario (Gold Rock und Shining Tree-Fawcett).Folgen Sie uns auf Twitter @TreasuryMetalsGreg Ferron, CEOT: +1.416.214.4654greg@treasurymetals.comMark Wheeler, Direktor, ProjekteT: +1.416.214.4654mark@treasurymetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten solche, die sich auf die Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung und dem Durchflussangebot, den Abschluss der Platzierung und des Durchflussangebots sowie den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX, beziehen.Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Treasury Metals Inc. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.