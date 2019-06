Ghana ist jetzt afrikanischer Top-Goldproduzent - Disruptor-Technologie - Kubi SMD Minen-Update - Privatplatzierung angekündigt

Vancouver, 10. Juni 2019 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE / FRANKFURT: 1A9) (Asante oder das Unternehmen) weist darauf hin, dass Ghana Südafrika als größten Goldproduzenten in Afrika überholt hat und 2018 rund 4,8 Moz [Mio. Unzen] gegenüber 4,2 Moz in Südafrika produzierte, so Bloomberg1. Die Produktion in Ghana wird mit dem bevorstehenden Wiederanlauf der AngloGold Ashanti Ltd. Obuasi-Mine (66 Moz globale Goldressource) mit einem jährlichen Produktionsziel von +350koz [tausend Unzen] weiter steigen. Unser Kubi- Goldminenprojekt befindet sich nur 16 km südlich der Obuasi-Mine entlang des produktiven Ashanti-Goldgürtels.Asante evaluiert weiterhin die neue ,Disruptor SMD-Bergbautechnik für den Einsatz bei Kubi. SMD ist ein Präzisionsbohrverfahren für große Bohrlöcher, das die direkte Gewinnung aus engen Lagerstätten ermöglicht. Die SMD-Methode wird in Zusammenarbeit mit der Memorial University of Newfoundland von Anaconda Mining Inc. (Anaconda) entwickelt und vermarktet und nutzt Technologien, die sich in anderen Branchen bewährt haben2. Anaconda hat einen Proof of Concept -Feldversuch an einer ihrer Lagerstätten in Neufundland angekündigt, der Ende August/September beginnen soll und rund zwei Monate dauert3.Die innovative SMD-Methode bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Techniken im Untertagebau mit engen Gängen und scheint für die +5g/t Kubi-Goldmineralisierung4 gut geeignet zu sein. Erste Untersuchungen zeigen Folgendes:- SMD benötigt geringe Investitionsausgaben (CAPEX) - mehrere SMD-Bohrer könnten vom Auftragnehmer gemietet werden, es ist keine teure Aufbereitungsanlage zu bauen, es sind keine Brech-, Mahl- oder CIL/Cyanid-Kreisläufe oder Rückstandsdämme erforderlich- Keine unterirdische Erschließung, dadurch Minimierung von Genehmigungs- und Bauzeit und -kosten- Früher Cashflow aus der direkten Vor-Ort-Rückgewinnung von Gold aus dem Gravitationskreislauf mit niedrigem Investitionsvolumen; Tails werden entwässert, beprobt, außerhalb des Standortes per LKW transportiert und an lokale Verarbeitungsbetriebe verkauft- Die Produktion ist skalierbar - die Produktion jedes SMD-Bohrers wird auf +100 Tonnen pro Tag geschätzt- Kein Tagebau, keine vorherige Freilegung oder Grubenverfüllung, keine zu verlegenden Dörfer, damit minimale Umweltbelastung.- Die Produktion erfolgt durch direktes Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von ~2,5 m, die nach Fertigstellung mit zementierten Abfällen verfüllt und rekultiviert werden- Umweltfreundlich und grün - SMD-Bohrer werden elektrisch, angetrieben und durch einen Solarpark mit Netzspeicher und Stromabnahme betrieben- Niedrige OPEX - erste Schätzungen deuten darauf hin, dass weniger als die Hälfte der konventionellen Untertage-Bergbaukosten oder ca. 2g/t Gold zu aktuellen Goldpreisen anfallen- Erhöhte Arbeitssicherheit - keine Arbeiter unter TageDer Präsident & CEO, Douglas MacQuarrie, erklärt dazu: Asante ist begeistert von dem Potenzial dieser neuen Disruptor-Technologie, Kubi von einer Goldlagerstätte zu einem Goldproduzenten zu machen. So wie die Erfindung der hydraulischen Fracking-Technologie bisher unwirtschaftliche Gas- und Öllagerstätten in hochwirtschaftliche Produktion verwandelte, so hat der SMD-Bergbau das Potenzial, einen hohen Wert im engen, harten Gesteinsraum zu erschließen. Wir werden die weitere Entwicklung genau beobachten.Das Unternehmen kündigt auch eine Privatplatzierung an akkreditierte Investoren (Privatplatzierung) auf bestmöglicher Basis an, d.h. von bis zu 5.000.000 Einheiten zu einem Preis von $0,05 pro Einheit (jeweils eine Einheit) für einen Gesamtbruttoertrag von bis zu $250.000.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft (eine Stammaktie) und einem Stammaktien-Kauf-Warrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $0,08 zu jeder Zeit während der 36 Monate nach dem ersten Stichtag. Jeder Warrant unterliegt einer vorgezogenen Umwandlung, die wirksam wird, sobald die Aktien an 20 aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von $0,20 gehandelt werden. Das Verfallsdatum der Warrants beträgt 30 Tage ab dem Datum der Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die erzwungene Umwandlung angekündigt wird. Das Unternehmen stützt sich bei der Ausgabe der Aktien auf Ausnahmen von den Prospektanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Zwecke des Umlaufvermögens verwendet. Alle im Rahmen dieses Angebots erworbenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.Direktoren und leitende Angestellte der Gesellschaft können an der Privatplatzierung teilnehmen. Eine solche Beteiligung würde als Transaktion mit verbundenen Unternehmen im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 (MI 61-101) angesehen. Die Transaktion wäre von den formalen Bewertungs- und Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert der an diese Personen ausgegebenen Anteile noch die von diesen Personen gezahlte Gegenleistung 25% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft übersteigen würden.Im Namen des VorstandsDouglas R. MacQuarriePräsident und CEOAsante entwickelt sein Kubi-Goldminenprojekt weiter in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/ Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang streichen. Siehe Pressemitteilung von Asante Gold Corp. vom 11. März 2019 über SMD unter:http://www.asantegold.com/news/asante-gold-explores-new-mining-technology-for-kubi-gold-project-ghana1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-09/nation-built-on-gold-loses-its-african-crown-to-rival-ghana2 https://disruptmining.com/, 2019; und https://www.anacondamining.com/narrow-vein-mining , 2019.3 https://im-mining.com/tag/inclined-mast-drilling-rig/4 http://www.asantegold.com/assets/docs/kubi-ni43-101-tech-report.pdfDie wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. 4 Kubi Main Zone weist eine aktuelle Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 auf, die von SEMS Exploration Services Ltd. aus Accra (Ghana) erstellt wurde: gemessene Ressourcen von 0,66 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 Gramm pro Tonne (112.000 Unzen), angezeigte Ressourcen von 0,66 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,65 Gramm pro Tonne (121.000 Unzen) und abgeleitete Ressourcen von 0,67 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,31 Gramm pro Tonne (115.000 Unzen), die auf SEDAR eingereicht werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.Douglas R. MacQuarrie, President und CEOTel.: +1 604-558-1134E-Mail: douglas@asantegold.comDoreen Kent, Shareholder CommunicationsTel.: +1 604-948-9450E-Mail: d.kent@eastlink.caValentina Gvozdeva, Business DevelopmentE-Mail: valentina@asantegold.comFlorian Riedl-Riedenstein, Director, European Investor RelationsE-Mail: frram@aon.netWeitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter: www.asantegold.comWeitere Informationen über Kubi erhalten Sie unter: www.asantegold.com/projects/kubi-gold-mineLEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, die sich unter anderem auf die Größe und das Wachstum der Mineralressourcen des Unternehmens und den Zeitpunkt der weiteren Exploration, die Entwicklung der SMD-Mining-Technik und der Projekte des Unternehmens beziehen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, eintreten werden und einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Einige der Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen könnten und dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck kommen, sind unter anderem: Rohstoff- und Marktpreise, Erfolge bei der Gewinnung und Exploration, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt-, Geschäfts- oder Regierungsbedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der endgültige Abschluss des Kaufs des Kubi Mining Lease, der Betenase- und der Keyhole-Optionen von zusätzlichen staatlichen Verlängerungen, Genehmigungen, Zustimmungen und Finanzierungen abhängt, die zwar vernünftigerweise erwartet werden, aber möglicherweise nicht letztendlich erreicht werden können.Weder die IIROC noch eine Börse oder eine andere Regulierungsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!