Caledonia Mining Corporation plc: Ausgabe von Incentive Aktien

St. Helier, 10. Juni 2019 - Caledonia Mining Corporation plc (das "Unternehmen" oder "Caledonia" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298787) gibt bekannt, dass nach der Fälligkeit eines Long Term Incentive Plans am 8. Juni 2019 insgesamt 13.137 Wertpapiere der Gesellschaft an einen Mitarbeiter von Caledonia ausgegeben wurden. Die Wertpapiere wurden in Form von Depotrechten ausgegeben, die Aktien der Gesellschaft repräsentieren.Caledonia hat einen Antrag auf Zulassung der Verwahrungsinteressen zum Handel an der AIM gestellt und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Wertpapieren am 14. Juni 2019 aufgenommen wird.Nach Ausgabe der den Depotstelleninteressen zugrunde liegenden Aktien hat die Gesellschaft eine Gesamtzahl von 10.763.041 Stammaktien ohne Nennwert ausgegeben. Caledonia hat keine eigenen Aktien; daher kann diese Zahl von den Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, nach denen sie bestimmen, ob sie verpflichtet sind, ihr Interesse an der Gesellschaft oder eine Änderung ihres Anteils an der Gesellschaft zu melden.Mark LearmonthMaurice MasonTel: +44 1534 679 802 802Tel: +44 759 078 1139 1139WH IrlandAdrian Hadden/Jessica Cave/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 3204Swiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.ch