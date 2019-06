Sibanye-Stillwater's Übernahme von Lonmin - Schema wird wirksam

Johannesburg, 7. Juni 2019 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) freut sich über die Ankündigung von Lonmin, die heute, am 7. Juni 2019, gemacht wurde, dass das Programm zur Umsetzung der Übernahme von Lonmin Plc ("Lonmin") gemäß seinen Bedingungen in Kraft getreten ist. Dementsprechend ist das gesamte ausgegebene und zu begebende Stammkapital von Lonmin nun im Besitz von Sibanye-Stillwater.Lonmin-Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Scheme Record Time im Register eingetragen sind und heute, am 7. Juni 2019, um 18.00 Uhr (Londoner Zeit) sind, erhalten für jede gehaltene Lonmin-Aktie eine neue Sibanye-Stillwateraktie.Mit der Ausgabe der Neuen Sibanye-Stillwater-Aktien wird Sibanye-Stillwater 2.670.029.252 Stammaktien ohne Nennwert ausgegeben haben.Die letzten wesentlichen Schritte, die im Zusammenhang mit der Transaktion durchzuführen sind, sind die folgenden:- die Zulassung von 290.394.531 neuen Sibanye-Stillwater-Aktien zur Notierung an der Johannesburger Börse, die voraussichtlich am 10. Juni 2019 um 9.00 Uhr (südafrikanische Normalzeit) erfolgen wird:-- für Lonmin-Aktionäre im britischen Register von Lonmin oder im südafrikanischen Register von Lonmin, das Lonmin-Aktien in verbriefter Form hält, werden die neuen Sibanye-Stillwater-Aktien dem Konto im Strate-System des Computershare Nominee (der die neuen Sibanye-Stillwater-Aktien im Namen dieser Lonmin-Aktionäre hält) mit Handelsbeginn (südafrikanische Standardzeit) am 13. Juni 2019 gutgeschrieben; und-- für Lonmin-Aktionäre, die einen Anspruch auf Lonmin-Aktien in unverurkundeter Form im Strate-System haben, werden die New Sibanye-Stillwater-Aktien mit Handelsbeginn (südafrikanische Standardzeit) am 13. Juni 2019 den Strate-System/CSDP/Broker-Konten gutgeschrieben.- Die Notierung und der Handel mit Lonmin-Aktien im Main Board der Johannesburger Börse wird mit Wirkung ab der Aufnahme des Handels an der Johannesburger Börse um 9:00 Uhr (südafrikanische Normalzeit) am 10. Juni 2019 ausgesetzt. Es wird erwartet, dass die Notierung und Zulassung von Lonmin-Aktien im Main Board der Johannesburger Börse zu gegebener Zeit annulliert wird und gegebenenfalls eine weitere Ankündigung erfolgt;- Die Aussetzung der Notierung von Lonmin an der offiziellen Notierung der Financial Conduct Authority und der Handel von Lonmin-Aktien am Hauptmarkt der Londoner Börse für börsennotierte Wertpapiere wird voraussichtlich ab 7.30 Uhr (Londoner Zeit) am 10. Juni 2019 erfolgen. Es wird erwartet, dass die Annullierung der Notierung von Lonmin an der offiziellen Liste der Financial Conduct Authority und der Handel von Lonmin-Aktien am Hauptmarkt der Londoner Börse für börsennotierte Wertpapiere zu gegebener Zeit erfolgt und gegebenenfalls eine weitere Ankündigung erfolgt; und- alle nicht geschäftsführenden Direktoren von Lonmin haben ihren Rücktritt mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Plans eingereicht.Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet werden, haben (sofern nicht anders definiert) die gleiche Bedeutung wie in dem von Lonmin am 25. April 2019 veröffentlichten Rundschreiben.Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie unter: https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/lonminE-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter Investor Relations+27 (0) 83 453 4014Sponsor: J.P. E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter Investor Relations+27 (0) 83 453 4014Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited (Südafrika)In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 