Goldproduzenten ziehen sich zunehmend aus Südafrika zurück

Südafrikas Goldbranche trat nun seinen Status als führender Goldproduzent Afrikas an Ghana ab, so heißt es von Bloomberg . Das Land, das die weltweite Goldproduktion ein Jahrhundert lang anführte und etwa die Hälfte der bis dato hergestellten Bullion förderte, ist nun Afrikas zweitgrößter Produzent.Der Output lässt nach, während die Unternehmer sich hartnäckig hohen Kosten geschlagen geben; regelmäßige Streiks und geologische Herausforderungen haben ebenfalls Konsequenzen für die Branche. Laut Daten der Handelskammer Ghanas stieg die Produktion im Land 2018 hingegen um 12%.Ghana zieht Vorteile aus kostengünstigen Minen, lockerer Politik und neuen Entwicklungsprojekten. Wichtige Mitglieder der südafrikanischen Bergbaubranche, wie AngloGold und Gold Fields, legen ihren Fokus zunehmend auf andere Länder - einschließlich Ghana - in denen es kostengünstiger und einfacher ist, Minen zu betreiben.Das größte in Südafrika verbleibende Goldunternehmen, Sibanye Gold, reduziert Arbeitsplätze und weicht auf Platingruppenmetalle aus, um Kosten einzudämmen.Nun, da sich die 130 Jahre alte Branche Südafrikas dem Ende zuneigt, müssen Bergbauinvestoren über Gold hinausgehen, um Gewinne zu verzeichnen, so erklärte Gwede Mantashe, Südafrikas Minister für Bergbau und Energie."Gold ist ein alter Sektor und natürlich wird er einen Rückgang verzeichnen", meinte er. "Neue Mineralien, die entdeckt werden, gewinnen zunehmend an Wichtigkeit."© Redaktion GoldSeiten.de