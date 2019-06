Endeavour Silver enttäuschte gnadenlos

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. konnte sich im Hinblick zur letzten Analyse vom 29. April nicht stabilisieren und über 2,30 USD ansteigen. Vielmehr generierte sie mit dem Rückgang unter 2,07 USD weitere Schwäche und korrigierte tatsächlich bis zur anvisierten Unterstützung bei 1,76 USD. Gestern bereits wieder mit -5,35% könnten sich die Verluste nunmehr bis mindestens 1,50 USD weiter fortsetzen, bevor darunter das Level bei 1,25 USD interessant werden könnte.Eine Entspannung würde sich erst bei einem Anstieg über die Marke von 2,00 USD herauskristallisieren. In der Folge wären dann vielmehr Kurssteigerungen bis 2,30 USD und ggf. 2,45 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.