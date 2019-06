Forsa-Umfrage von pro aurum zu Gold und anderen Anlageklassen

Zum neunten Mal in Folge hat Forsa im Auftrag von pro aurum ermittelt , welche von fünf vorgegebenen Geldanlagen aus Sicht der Bürger ab 18 Jahre derzeit am besten als langfristige Geldanlage mit mindestens drei Jahren Laufzeit geeignet ist. Zum anderen wurde untersucht, welche Geldanlagen die Bürger besitzen und anhand der Zustimmung zu vier Aussagen ermittelt, wie die Bürger Gold als Geldanlageform beurteilen. Die Befragung erfolgte anhand von computergestützten Telefoninterviews.Zunächst wurden den Bürgern wieder fünf Geldanlagen genannt, mit der Bitte zu entscheiden, welche davon sich aus ihrer Sicht derzeit am besten als langfristigeGeldanlage mit mindestens drei Jahren Laufzeit eignet.Gold liegt wieder nahezu gleichauf mit Aktien, allerdings schieben sich Aktien erstmals seit der Nullmessung im Jahr 2011 an die oberste Stelle der Rangreihe: 28 Prozent der Bürger würden sich heute für Aktien entscheiden, weil sie vermuten, dass diese Anlage nach mindestens drei Jahren Laufzeit im Vergleich zu den vier anderen Geldanlagen den meisten Gewinn bringt. 26 Prozent halten Gold für besonders lukrativ, wenn es um langfristige Geldanlagen geht.Mit deutlichem Abstand folgen Fondsanteile (16%) sowie Fest- bzw. Termingeld und Anleihen (jeweils 3%). Im Zeitvergleich ist damit bei Fondsanteilen in den letzten vier Jahren leichter Zuwachs zu verzeichnen. Auch aktuell traut sich jeder vierte Bürger (24%) keine Einschätzung zu, welche dieser fünf Anlagen langfristig den meisten Gewinn verspricht.Anschließend wurde anhand von Vorgaben ermittelt, welche Geldanlagen die Bürger ab 18 Jahre derzeit besitzen.