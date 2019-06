Silber in US-Dollar, 60-Minuten-Chart vom 3. Juni 2019

Silber in US-Dollar, Wochenchart per 3. Juni 2019

Eine der Hauptdefinitionen für Progression ist "der Prozess der Entwicklung oder schrittweisen Annäherung an einen fortgeschrittenen Zustand".Dies passt gut zu einem unserer Hauptziele, welches darin begründet liegt, unsere Leser bei Ihren "Entscheidungsprozessen" im Markt weiter zu qualifizieren. Die Veröffentlichung von Ein- und Ausstiegspunkten ist dazu sicherlich nur sehr bedingt hilfreich, schließlich geht es uns darum, Ihnen das Fischen beizubringen ("teach a man how to fish") …!Merriam-Webster definiert Progression als "eine Folge von Zahlen, in der jeder Begriff durch ein einheitliches Gesetz mit seinem Vorgänger verbunden ist". Dies ist ein wesentliches Merkmal des Handels. Um besser zu werden, müssen wir messen, aber es reicht nicht einfach nur aus, in Dollar und Cent zu messen. Vielmehr ist es äußerst hilfreich, Ihre Trades und ihren zeitlichen Verlauf zu analysieren. Dies unterstützt das Finden guter Ausstiegspunkte und das Lernen aus eigenen Fehlern verbessert das zukünftige Einstiegs- und Ausstiegstiming.Eine dritte Definition der Progression ist: "die Bewegung von Musikteilen in Harmonie". Daraus lässt sich das lohnende Ziel ableiten, bei der eigenen Marktbeteiligung ebenfalls nach Harmonie zu suchen.Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang einen Blick auf unseren letzten Handel im Silbermarkt und seine Progression durch die Zeit seit dem Einstieg werfen.60-Minuten Silber-Chart vom 03.06.2013, Einstieg mit geringem Risiko; Zwei Ziele wurden erreicht:Zu allererst, unser Ziel. die Einstiegszone möglichst schnell zu verlassen, wurde erreicht. Dies ist ein erstes Anzeichen für einen gesunden Start in diesen Trade.Das Finanzierungsziel (50%) wurde erreicht und die Hälfte der Positionsgröße wurde für Gewinnmitnahmen verkauft. Das nächste Ziel für einen gesunden Trade ist ebenfalls erreicht worden (25%).Jetzt haben wir eine Null-Risiko-Position und spielen mit dem Geld des Marktes. Dies ermöglicht einen unvoreingenommenen Geist und ein klares Denken in Richtung zukünftiger gewinnträchtiger Austrittspunkte.Silber, Wochenchart per 3. Juni 2019, Ausbruch über den Widerstand bestätigt:Kurse in der Nähe der Jahrestiefs zusammen mit einer guten Unterstützung stellen in größerem Bild sicherlich eine Chance dar. Sollte dieses Umkehr-Candlestick-Muster bis zum Abschluss dieser Woche erhalten bleiben, ist ein Durchbruch durch die gelben Widerstandslinie des oberen Kanals sehr wahrscheinlich. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass hier die Chancen beim Silber sehr günstig stehen.Im Chartbooks der letzten Woche hatten wir erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs gestiegen sein wird, sobald die obere gelbe Widerstandslinie durchbrochen ist. Erfreulicherweise hat sich dieses Szenario manifestiert. Dabei ist die Überprüfung der zeitlichen Progression des Trades in verschiedenen Zeitebenen ein sehr wichtiges Barometer, um festzustellen wie gut der Trade tatsächlich unterwegs ist.