Go Cobalt Mining Corp. tritt Yukon Mining Alliance bei

Vancouver, 12. Juni 2019 - Go Cobalt Mining Corp. (CSE: GOCO) ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") gibt ihre neue Mitgliedschaft in der Yukon Mining Alliance ("YMA") bekannt.Go Cobalt ist seit 2011 im Yukon tätig. Bis 2017 war Go Cobalt unter dem Namen "Gorilla Minerals Corp." aktiv. Das ursprüngliche Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Wels Gold, wurde 2016 zu 90% an K2 Gold optioniert. Go Cobalt sicherte sich 2017 ein neues Vorzeigeprojekt im Yukon. Das Kupfer-Kobalt-Projekt Monster befindet sich 80 km nördlich von Dawson auf dem traditionellen Territorium der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation.Die YMA unterstützt die Förderung der Führungsrolle bei Explorations- und Bergbautätigkeiten im Yukon. Go Cobalt ist begeistert, sich einigen der angesehensten Bergbauunternehmen im Yukon Territory anzuschließen. Der Bergbau leistet den größten privaten Beitrag zur Wirtschaft im Yukon, und die YMA unterstützt diese Tradition weiter. Als Erfolgsmaßstab wurde der Yukon kürzlich vom Fraser Institute als eine der zehn besten Bergbaustandorte der Welt anerkannt.Go Cobalt wird an der Konferenz in Dawson City am 16. Juli 2019 teilnehmen. Diese exklusive Veranstaltung lädt die Delegierten ein, gemeinsam mit hochrangigen Führungskräften der Bergbaubranche des Yukon, der Regierung des Yukon und den Yukon First Nations das geologische Potenzial des Yukon zu sondieren und zu diskutieren.Da die Konferenz im historischen Dawson City stattfindet, erhalten die Konferenzteilnehmer die Gelegenheit zu praktischen Besichtigungen der wichtigsten Bergbauliegenschaften des Yukon, zu persönlichen Gesprächen mit Branchenführern und haben Gelegenheit, sich zu vernetzen und ganzheitlich die Gründe für eine Investition im Yukon zu erkunden.Go Cobalt entwickelt aufregende und relevante Explorationsprojekte in Kanada. Go Cobalt konzentriert sich auf die Entwicklung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.Scott Sheldon, President der Go Cobalt Mining Corp. Tel: 604.725.1857E-Mail: scott@gocobalt.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.