Gold profitiert von Unsicherheit; Trump twittert gegen Fed

Die Unsicherheit, die derzeit die Handelsbeziehung zwischen China und USA umgibt, unterstützt Gold weiterhin, so heißt es von Investing.com . Am Dienstag erklärte Präsident Donald Trump, dass er die Zölle auf chinesische Güter weiter erhöhen würde, wenn man keinen Fortschritt in den Handelsgesprächen während des G20-Gipfels mache.Weiterhin visierte Trump auch die Federal Reserve an. "Die Zinsen sind viel zu hoch, und noch dazu diese lächerliche quantitative Straffung! Die haben keine Ahnung!", postete Trump auf Twitter. In einem separaten Post lobte er dann die niedrige Inflation innerhalb der USA und nannte diese "eine schöne Sache."Trader werden ihren Fokus nun auf das nächste Treffen der Fed am 18. bis 19. Juni legen. Obwohl die Märkte größtenteils erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen in der nächsten Woche unverändert lassen wird, so gibt es auch Erwartungen, dass die Zinsen bis zum Ende des Jahres gekürzt werden.Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hatte kürzlich signalisiert, dass sich die Bank "angemessen verhalten würde, um die Expansion aufrechtzuerhalten und einem starken Arbeitsmarkt sowie eine Inflation nahe des 2%-Ziels zu garantieren."© Redaktion GoldSeiten.de