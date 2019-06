Währungsplan von US-Präsidentschaftskandidatin könnte Goldpreis ankurbeln

Elizabeth Warren, eine Anwärterin zur US-Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten, könnte laut TheStreet mit ihrem Plan, den Wert des US-Dollars zu senken, den Goldpreis ankurbeln. Eine Abwertung des US-Dollars würde zu Inflation, Kapitalflucht und einen Währungskrieg zur Folge haben - all das könnte den Goldpreis ankurbeln.Sollte Warren ins Weiße Haus gewählt werden und diese Politik erlassen, sollten Investoren ihrem Portfolio eine große Portion Goldbarren hinzufügen. Ihrer Meinung nach würde die "Verwaltung" des US-Dollarwerts dazu beitragen, Exporte zu erhöhen.Ihrem Plan liegt die Idee zugrunde, dass ein schwächerer US-Dollar Waren aus den USA günstiger auf dem Weltmarkt machen und so die Auslandsverkäufe steigern könne. Diesem Ansatz zufolge würde der Anstieg im Export auch das Handelsdefizit senken.Doch TheStreet zufolge funktioniere diese Strategie nicht in der Praxis. Stattdessen würde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit drei Folgen nach sich ziehen: Inflation, Währungskrieg und Kapitalflucht. In jedem dieser drei Fälle würden Investoren auf harte und sichere Assets wie Gold zurückgreifen und somit den Goldpreis erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de