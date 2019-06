Australien: Vom Buhmann zum Wahlsieger

Aus der australischen Parlamentswahl am 18. Mai ging der bisherige liberal-konservative Premierminister und Spitzenkandidat der sogenannten "Coalition", Scott Morrison, als großer Gewinner hervor.Ebenso deutlich verlor dagegen die linke Labour Party - und die meisten Wahlforscher, die praktisch übereinstimmend einen grandiosen "Labour-Sieg“ prognostizierten. Noch am Wahl-Vorabend sahen diese "Fachleute" Labour mit 15 Parlamentssitzen Vorsprung auf der Gewinnerseite.Tatsächlich errangen die Liberal-Konservativen" mit 76 von 151 Parlamentssitzen die absolute Mehrheit.Ähnlich wie in den USA vor der Wahl von Donald Trump setzte die gesamte australische Presse auf den Labour-Spitzenkandidaten Bill Shorten.Schon vor Beginn der Stimmenauszählung von manchen Medien als neuer Premierminister präsentiert, bot Shorten später seinen Rücktritt an, weil er eine angeblich "unverlierbare Wahl" dann doch verloren hatte.Mit einem "Fairness" vorgaukelnden Wahlkampf hatte Labour - ähnlich wie die linken Parteien in Europa - Steuererleichterungen für Unternehmer heftig kritisiert und meinte sich damit als Hüter der Arbeitnehmerinteressen gerieren zu können.Doch gerade inden klassischen Arbeitervierteln erteilten die Wähler der Labour-Partei - und ebenfalls den australischen Grünen - eine deutliche Abfuhr.Zum Verhängnis ist Shorten nach Auffassung kritischer Wahlbeobachter im übrigen auch sein deutliches Bekenntnis zum angeblichen "Klimaschutz" geworden.Eine Mehrheit der Australier ist und bleibt nicht bereit, ihren Politikern hier eine Art Blankoscheck auszustellen und damit ihren Lebensstandard oder gar den eigenen Arbeitsplatz zu gefährden.Und selbst unter denjenigen Australiern, die dem weltweit propagierten CO2-Glauben anhängen, ist die Meinung verbreitet, daß eigene Kohlendioxyd-Reduktionen solange nicht zielführend sind, wie diese dann letztendlich in anderen Regionen Südostasiens - unter weitaus schlechteren Umweltstandards - freigesetzt werden.Dies ist ein vor allem auch deshalb bemerkens werter Pragmatismus, weil Australien schon seit längerer Zeit unter einer ungewöhnlichen Hitze und Dürre leidet.Morrison kam beim Wahlgang auch sein früheres Agieren als Minister für Immigration zugute, wo er vor wenigen Jahren eine auch Australien belastende Flüchtlingskrise rasch, konsequent und nachhaltig zu lösen vermochte.In den Augen der linkslastigen "Meinungseliten" in Europa und auch in Australien machte ihn dies zwar zum Buhmann - doch die australischen Wähler ließen sich dadurch kaum beeinflussen und bewahrten sich eine realistische Sicht auf die Dinge.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4343