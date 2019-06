Rohstoffabbau auf Asteroiden "in greifbarer Nähe"

Der Abbau von in Asteroiden befindlichen Rohstoffen rückt Forschern von der University of Adelaide in Australien zufolge "in greifbare Nähe", berichtet Xinhuanet . Laut Volker Hessel, dem stellvertretenden Dekan des Fachbereichs "Engineering, Computer and Mathematical Science" (ECMS), könnte der Bergbau auf Asteroiden wie Bennu Wirklichkeit werden, aber nur wenn es wirtschaftlich und technisch tragbar sei.Ein Raumfahrzeug der NASA umkreist zurzeit Bennu, um den Asteroiden zu kartografieren und seine Masse zu berechnen, bevor es versucht eine Probe zu nehmen und 2023 zur Erde zurückkehrt."Fortschritte in der Weltraumforschung bedeuten, dass diese Objekte, die Nickel, Kobalt und Platin sowie Wasser und organisches Material enthalten, nun in greifbarer Nähe sind", so Hessel am Dienstag in einer Pressemitteilung der Universität. Hessel entwickelt derzeit einen Durchlauf-Metalllösungsmittel-Extraktionsprozess, der schneller als bisherige Prozesse ist und auf Materialien, die in Asteroiden existieren, abgestimmt werden kann."Durchlaufchemie ist eine bewährte Technologie. Der Vorgang extrahiert Metall, indem Lösungsmittel vermischt und getrennt werden. Aufeinanderfolgende Durchläufe der Chemikalien durch den Vorgang führen zu einer vollständigen Extraktion der Metalle", erläuterte er. "Metalle in Asteroiden kommen in anderen Verbindungen und Konzentrationen vor als in Erdgestein, wodurch eine der Herausforderungen für das Team darin besteht, zu verstehen, wie sie erfolgreich gewonnen werden könnten."© Redaktion GoldSeiten.de