Produktionszahlen des südafrikanischen Bergbaus im April 2019

Kürzlich veröffentlichte das Statistikamt der Republik Südafrika die neuesten Zahlen zur Fördermenge des südafrikanischen Bergbaus per Ende April 2019. Diesen Daten zufolge verzeichnete Südafrika einen Rückgang in der Minenproduktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So verringerte sich die Produktion im vierten Monat des Jahres um 1,5% im Vergleich zu April 2018.Im April verzeichnete Südafrika im Jahresvergleich die größten Produktionseinbußen im Goldbergbau (-19,5%), der Eisenerzabbau (-11,9%) sowie der Abbau von Chromerzen (-7,2%). Auch die Nickelfördermenge verringerte sich (-7,7%).Dem gegenüber konnte der Abbau anderer metallischer Mineralien im April eine Steigerung um 82,8% verzeichnen. Den Angaben nach steigerten der Abbau von Kupfer (+42,2%), Diamanten (+20,6%), Manganerzen (+5,9%), anderen nicht-metallischen Mineralien (+5,2%), Platingruppenmetallen (+1,7%) und Kohle (+0,4%) ihre Produktion im April 2019.Per Ende April 2019 sank die saisonal bereinigte Minenproduktion in Südafrika um 2,3% gegenüber März 2019.© Redaktion GoldSeiten.de