WPIC - Wie Platin den Krebs bekämpft

Die Einführung des ersten auf Platin basierenden Anti-Krebs-Medikaments, Cisplatin, im Jahr 1978 revolutionierte die Behandlung bestimmter Krebsarten, so schreibt das World Platinum Investment Council (WPIC) in einem neuen Bericht . Cisplatin ist eine Platinmixtur, die mit der DNS interagiert, um Krebszellen zu bekämpfen. Dazu wird es intravenös in den Blutkreislauf verabreicht.Cisplatin besitzt ein Platingehalt von 65% und hat bekannte Nebenwirkungen; bestimmte Krebsarten können zudem eine Resistenz gegen das Medikament entwickeln. Es ist noch immer wichtigster Bestandteil bei der Krebstherapie, auch wenn man mittlerweile zusätzliche, auf Platin basierende Behandlungsmethoden entwickelt hat.Die Nachfrage nach Platin innerhalb medizinischer Anwendungsbereiche beläuft sich aktuell auf etwa 240.000 Unzen, 3,2% der jährlichen Gesamtnachfrage im Jahr 2018 (7.380.000 Unzen). Aufgrund wachsender Bevölkerung, einer wechselhaften Demographie sowie einer alternden Gesellschaft und einem besseren Zugang zu medizinischer Behandlung wird diese Nachfrage in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur weiter wachsen.© Redaktion GoldSeiten.de