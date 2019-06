Russische Währungsreserven in KW 23

Wie die Zentralbank der Russischen Föderation gestern bekannt gab, erhöhten sich die Gold- und Devisenreserven des Landes per 07. Juni 2019. So geht aus die Daten hervor, dass die internationalen Währungsreserven in der 23. Kalenderwoche auf 502,7 Milliarden US-Dollar angestiegen sind.Somit erhöhten sich die Bestände im Vergleich zur Vorwoche um 7,5 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de