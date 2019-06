CNBC - Gold steigt auf Wochenhoch

Der Goldpreis kletterte am Donnerstag auf ein Wochenhoch, gestützt durch Erwartungen einer Zinskürzung der Federal Reserve, so berichtet CNBC . Der Goldspotpreis stieg um 0,5% auf 1.340,13 Dollar je Unze; der Futurespreis wuchs ebenso um 0,5% auf 1.343,70 Dollar je Unze an."Die anfängliche Bewegung hin zu einem höheren Preis war auf die eskalierenden Handelsspannungen zurückzuführen... Danach haben Sorgen um eine Rezession oder schwächere US-Wirtschaft dabei geholfen, die zunehmenden Erwartungen einer Fed-Zinskürzung im Juli zu unterstützen", erklärte Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered.Niedrige Zinsen würden die Opportunitätskosten verringern, die der Besitz von nicht gewinnbringenden Bullion mit sich bringt. Zudem würde das den Dollar belasten, was Gold für Investoren, die andere Währungen besitzen, kostengünstiger mache.Das Treffen der geldpolitischen Entscheidungsträger der Fed ist für den 18. und 19. Juni angesetzt, wobei die Finanzmärkte zumindest zwei Zinskürzungen bis zum Jahresende erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de