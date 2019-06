CMC Markets: Gold ist einer der Zufluchtsorte

Der US-Leitzins soll während dem nächsten Treffen der Federal Reserve am 19. Juni unverändert bleiben, doch die Wahrscheinlichkeit einer Zinskürzung vor Ende des Jahres ist aufgrund niedrigerer Inflation und zunehmenden Handelsspannungen größer geworden, so berichtet Investing.com "Sorgen um den Nahen Osten und mögliche Konflikte sind einer der Faktoren", so Michael McCarthy, führender Marktstratege bei CMC Markets. "Wachstumssorgen und Zinserwartungen unterstützen den Goldmarkt. In einem hochliquiden Umfeld geringen Wachstums muss das Geld einen Zufluchtsort finden. Es scheint als hätte eine Vielzahl an Investoren geschlussfolgert, dass Gold einer dieser Zufluchtsorte sein wird."Das gelbe Edelmetall legte am Freitag in Asien zu; Preiszunahmen wurden jedoch durch eine Erholung des US-Aktienmarktes eingedämmt. Der Preis der Gold-Futures für August, die an der New York Mercantile Exchange innerhalb der COMEX-Abteilung gehandelt werden, stieg um 0,4% auf 1.348,95 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de