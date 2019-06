Spartan Capital Securities: Goldpreis bei 1.400 Dollar zum Sommerende

Die bullische Stimmung am Goldmarkt baut sich weiterhin aus und die Erwartungen nehmen immer weiter zu, dass das Edelmetall eher früher als später die 1.400 Dollar je Unze erreichen könnte, so berichtet Kitco News . Spartan Capital Securities hat sich jetzt auch dieser optimistischen Goldprognose angeschlossen.In einer Interview erklärte Peter Cardillo, führender Marktstratege des Unternehmens, dass er einen Goldpreis von 1.400 Dollar je Unze bis Ende des Sommers erwarte, sollte Gold den langfristigen Widerstand bei 1.350 Dollar je Unze durchbrechen können. "Aufgrund all dieser Probleme da draußen könnten wir uns hier noch höher bewegen", erklärte er. "Ich denke weiterhin, dass man in jedem Portfolio eine Allokation in reale Vermögenswerte haben sollte, vor allem Gold."Laut dem FedWatch Tool von CME erwarteten die Märkte zu mehr als 80%, dass es im Juli eine Zinskürzung geben wird; zudem gäbe es zunehmende Erwartungen, dass man bis zum Ende des Jahres insgesamt drei Kürzungen verzeichnen würde."Das große Problem, um das sich der Markt sorgt, ist die Tatsache, dass wir uns auf einen echten Abschwung des Wirtschaftswachstum, vielleicht sogar eine Rezession 2020 zubewegen könnten."© Redaktion GoldSeiten.de