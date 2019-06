Paul Tudor Jones: Das beste Trade ist Gold

In einem Interview auf Bloomberg Markets nannte Paul Tudor Jones, Gründer der Tudor Investment Corporation, Gold den besten Trade für die nächsten 12 bis 24 Monate. Seiner Meinung nach wird der Goldpreis ziemlich schnell auf 1.400 USD bis 1.700 USD je Unze steigen."Wir hatten 75 Jahre lang wachsende Globalisierung und Handel. Wir bauten die Maschine im Glauben auf, dass es immer so bleiben wird. Doch ganz plötzlich hat es aufgehört und kehrt um. Oft werden die Folgen jedoch erst ein bis drei Jahre später wahrgenommen. Dann ist der Gedanke an eine einsetzende Rezession und dass die Zinsen in den USA auf die Nullzinsgrenze sinken nicht weit hergeholt", so Jones. In dieser Situation werde Gold glänzen.Weiter äußerte er sich zum Handel mit US-Staatsanleihen. Eine mögliche nächste Runde von US-amerikanischen Strafzöllen in den nächsten zwei bis drei Wochen wird sich maßgeblich auf diesen Handel auswirken. "Es besteht ein großes Delta, ob die nächsten Strafzölle eingeführt werden oder nicht - Delta für die Wirtschaft und Delta für die Märkte."© Redaktion GoldSeiten.de