Benchmark Metals: 108,36 g/t Au und 911,2 g/t Ag auf 7 m in neuem Explorationszielgebiet

Edmonton, 14. Juni 2019 -. Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF, WKN: A2JM2X) (Benchmark oder das Unternehmen) freut sich, Bohrpläne und historische Ergebnisse von der Zone Amethyst Gold Breccia (die Zone AGB) bereitzustellen, die sich im regionalen Lawyers Trend befindet. Ausgewählte hochgradige historische Bohrungen durchschnitten 108,36 Gramm Gold und 911,2 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von sieben Metern (DDH81AS43) sowie 6,96 Gramm Gold und 254,70 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 57,9 Metern (DDH82AS16). Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine Terrane im Norden von British Columbia (Kanada) und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe (siehe Pressemitteilung vom 30. Mai).Hochgradige Bohrabschnitte:- DDH81AS43* durchschnitt 108,36 Gramm Gold und 911,20 Gramm Silber pro Tonne auf sieben Metern.- DDH85AU17-2* durchschnitt 26,9 Gramm Gold und 220,08 Gramm Silber pro Tonne auf zwölf Metern.Hochgradige Langbohrabschnitte:- DDH82AS16* durchschnitt 6,96 Gramm Gold und 254,70 Gramm Silber pro Tonne auf 57,9 Metern.- DDH82AS17* durchschnitt 4,06 Gramm Gold und 409,06 Gramm Silber pro Tonne auf 40,9 Metern.Bohrabschnitte mit großer Tonnage (siehe Abschnittskarte in Abbildung 2):- DDH82AS14* durchschnitt 2,27 Gramm Gold und 238,96 Gramm Silber pro Tonne auf 25,7 Metern.- DDH82AU16* durchschnitt 3,78 Gramm Gold und 82,4 Gramm Silber pro Tonne auf 35 Metern,- DDH80-18 durchschnitt 2,02 Gramm Gold und 123,77 Gramm Silber pro Tonne auf 30 Metern.* Die Zone AGB wurde zwischen 1989 und 1992 abgebaut und die Gebiete, in denen diese Abschnitte vorkommen, könnten ebenfalls abgebaut worden sein.- 5,12 Gramm Gold und 20,79 Gramm Silber pro Tonne auf 27,03 MeternDie oben dargestellten historischen Ergebnisse, einschließlich der kürzlich gemeldeten (siehe Pressemitteilungen vom 31. Mai und 4. Juni) und in Abbildung 2 dargestellten, zeigen, dass die Mineralisierung im Gebiet der historischen Produktion in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen ist, wobei hochgradige historische Abschnitte im tiefsten Bohrloch dieses Abschnitts 3,78 Gramm Gold und 82,4 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 35 Metern ergeben haben. Basierend auf eingeschränkten Informationen von historischen Minensohlenplänen und Erzblockmodellen erstrecken sich die historischen Grubenbaue über etwa 230 Meter entlang des Streichens und in eine Tiefe von etwa 200 Metern von der Oberfläche. Die Bohrungen und Mineralisierungen erstrecken sich jedoch mit einer Streichenlänge von insgesamt 400 Metern darüber hinaus in Richtung Süden, was darauf hinweist, dass Potenzial für weitere Ergänzungsbohrungen und Ressourcenerweiterungen besteht.Darüber hinaus wurde eine Mineralisierung in Bohrloch DDH80-18 durchschnitten, die 2,2 Gramm Gold und 123,89 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 30 Metern entlang einer parallelen mineralisierten Struktur ergab, die sich östlich der Hauptzone AGB, jenseits des Großteils der historischen Bohrungen und jenseits des Profils des historisch abgebauten Gebiets erstreckt.Die Oberflächenstruktur des mineralisierten Systems kann nach Norden, Süden und Osten über die bestehenden Bohrungen hinaus nachverfolgt werden und wird durch große Gold-in-Boden-Anomalien, selektive Gesteinsschürfproben mit bis zu 22,20 Gramm Gold und 80,90 Gramm Silber pro Tonne sowie durch Ergebnisse ausgewählter kombinierter Grabenschlitzprobennahmen mit bis zu 5,13 Gramm Gold und 20,79 Gramm Silber pro Tonne auf 27,03 Metern definiert. Diese Ergebnisse wurden innerhalb einer Zone mit einer durchdringenden Kaliumalteration verzeichnet, was zu einer umfassenden, über einen Quadratkilometer großen radiometrischen Anomalie führte, die mit der bekannten Mineralisierung übereinstimmt. Die Anomalie verläuft nördlich und südlich von AGB weiter, quer durch das Tal in Richtung der Zonen Dukes Ridge und Phoenix, und ist weiterhin unerprobt.Der Schwerpunkt des Bohrprogramms 2019 in der Zone AGB wird zunächst auf Ausfall- und tieferen Bohrungen liegen, die Mineralisierungen anpeilen, bei denen die Geochemie, Kaliumalterationen und geophysikalische Anomalien eine gesamte Strukturlänge von über 500 Metern aufweisen (siehe Abbildung 1). Darüber hinaus weisen die eingeschränkten historischen Bohrungen östlich der Hauptzone sowie eine große historische Bodenanomalie im Osten auf das Potenzial für einen bedeutsamen parallelen Erzgang hin.Eine historische Schätzung von Wright (1985) definierte eine geprüfte Reserve in der Zone AGB von 452.600 Tonnen mit 8,321 Gramm Gold und 263,5 Gramm Silber pro Tonne, wobei zwischen 1989 und 1992 eine eingeschränkte Produktion stattfand. Die oben genannten potenziellen Mengen und Gehalte stellen eine historische Schätzung dar, wobei Teile davon abgebaut wurden, weshalb die Schätzung nicht zuverlässig ist. Keine qualifizierte Person hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb Benchmark die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt.Abb. 1: PlankarteDie Plankarte zeigt Bohrziele in der gesamten Zone AGB mit ausgewählten Bohrergebnissen, der Geochemie und Oberflächenproben sowie radiometrischen geophysikalischen Kaliumuntersuchungen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47070/2019-06-11 Benchmark News Release - AGB Drill Plans V6 Final_DEPRcom.001.pngAbb. 2: KartenabschnittDer Kartenabschnitt zeigt ein Gebiet, das teilweise abgebaut wurde, jedoch weiterhin offen ist, wie durch Bohrungen ermittelt wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47070/2019-06-11 Benchmark News Release - AGB Drill Plans V6 Final_DEPRcom.002.pngDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. 