Silber - War das der Durchbruch?

Es tut sich wieder einiges am Edelmetallmarkt . Der Goldpreis ist in der letzten Woche zeitweise auf ein neues Jahreshoch geklettert. Silber fehlt diesbezüglich zwar noch ein gutes Stück, doch auch hier hat sich die charttechnische Lage seit Anfang Juni deutlich entspannt. Lesen Sie im Folgenden, wie es aktuell um die technische Verfassung bei Silber bestellt ist und welche Chartmarken jetzt wichtig sind.In der letzten Einschätzung auf Goldseiten.de vom 24. Mai "Silber - Wann kommt der Spurwechsel?" dümpelte Silber noch knapp oberhalb der 14,50 USD herum. Es deutete so gut wie nichts auf steigende Kurse hin. Außer zwei Punkte: die besagten zwei fast gleich langen Abwärtsbewegungen, die in eine klassische ABC-Korrektur münden und der seit dem Februar-Hoch und immer enger werdende potenziell bullische Keil.Besonders Trader musste sich noch bis Ende Mai gedulden, ehe dieser positive "Cocktail" seine Wirkung entfalten sollte. Erst ab neuen Korrekturtiefs um 14,28 USD gingen die Bullen in den Angriff über und zogen den Silberpreis bis zum 7. Juni um über 6% auf 15,15 USD nach oben.Der Ausbruch aus dem bullischen Keil ist damit jetzt offenbar impulsiv erfolgt. Silber hat zuletzt die größte zusammenhängende Aufwärtsbewegung seit Ende Januar gezeigt. Diese passt jetzt so nicht mehr zu einer Konsolidierung. Es deutet sich also auch in diesem Punkt an, dass wir derzeit sehr wahrscheinlich den Beginn einer neuen Trendwelle sehen könnten.Bevor sich Silber aber in Richtung 15,50, 16,20 und gar bis zu 18 USD aufmachen kann, steht kurzfristig nochmals ein Rücklauf auf ca. 14,60/70 USD an, der den jüngsten/ersten Anstieg im Zuge einer ABC-Korrektur abfedert. Dort könnte sich dann womöglich die letzte Chance eines günstigen Einstiegs ergeben. Besonders Trader sollten sich in Bezug auf dieses bullische Setup an dem letzten Tief bei 14,28 USD orientieren.© Robert Schröder