Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten noch immer höheren Goldpreis

Das gelbe Edelmetall verzeichnete am letzten Freitag den höchsten Preis seit mehr als einem Jahr und die Wall sowie Main Street erwarten, dass sich dieses Momentum in dieser Woche fortsetzen wird, so geht aus der wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose von Kitco News hervor.Diesmal nahmen 22 Marktexperten teil. Davon waren 16 (73%) der Meinung, dass der Goldpreis steigen werden. Jeweils drei Befragte (14%) prognostizierten einen niedrigeren Preis sowie Seitwärtsbewegungen.Ebenso stimmten auch 558 Kitco-Leser bei der Umfrage ab. Insgesamt 389 (70%) Teilnehmer erwarteten eine Zunahme des Preises, weitere 122 (22%) Personen waren der Ansicht, dass Gold in dieser Woche fallen würde. Die verbleibenden 47 (8%) Befragten prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de