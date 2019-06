Bereiten Sie sich vor - Gold könnte nach oben schießen

Die letzten drei Jahre waren extrem schwierig für Metallenthusiasten. Würde man sich mit diesen unterhalten, so käme es einem vor, als wäre der Goldpreis in den letzten drei Jahren nur gesunken. Nun, zumindest wäre das der Eindruck, den man basierend auf ihrer "Stimmung" gewinnt.Doch tatsächlich hat sich Gold in den letzten drei Jahren seitwärts bewegt. In anderen Worten: Es konsolidierte. Doch während der Konsolidierung ist die Stimmung der Investoren pessimistischer geworden, sodass man sich nun gefühlt in einem Bärenmarkt zu befinden scheint.Des Weiteren konnten wir über die letzten drei Jahre hinweg zu drei verschiedenen Zeitpunkten erkennen, wie sich das Edelmetall auf einen Breakout vorbereitete. Doch jedes Mal war der Markt nicht in der Lage, einen Nutzen aus diesen Situationen zu ziehen. Und während ich nun diesen Artikel schreibe, ist Gold erneut für einen Breakout bereit. Wird es ihn diesmal durchziehen können? Das kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen.Meine Aufgabe als Analyst ist es, die Möglichkeiten innerhalb der Märkte, die ich im Auge behalte, hervorzuheben und Parameter für diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir basieren unsere Analyse auf Wahrscheinlichkeiten, und deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, dass etwas mit absoluter Sicherheit passieren wird. Leider sehen viel zu viele Marktteilnehmer den Markt nur in Schwarz und Weiß, während Finanzmärkte eigentlich nicht-lineare Umfelder sind, in denen eine absolute Sicherheit eine Unmöglichkeit ist.Ich habe kürzlich erklärt, dass es ein starkes Anzeichen dafür wäre, dass sich die Stimmung ändert, sollte der GLD uns die fünfte Welle nach oben verschaffen. Und diese fünfte Welle haben wir bekommen. Nun - solange der GLD über 122 hält und dann stark über 127,25 steigt - könnte das die Tür für eine deutliche Goldrally öffnen, die uns hoffentlich zumindest bis in den 138-Bereich bringt, doch hoffentlich bis 145. Erinnern Sie sich daran, dass Risikomanagement ein wichtiger Teil Ihres Portfoliomanagements sein sollte. Andernfalls verlassen Sie sich zu stark auf einen Begriff, der in der Investmentwelt als Schimpfwort missbraucht wird: Hoffnung.© Avi GilburtDer Artikel wurde am 17. Juni 2019 auf www.gold-eagle.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.