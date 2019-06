Fed-Treffen steht an; Konflikte im Nahen Osten positiv für Gold

Das Fed-Treffen am Mittwoch soll in dieser Woche das entscheidendste Ereignis für das gelbe Edelmetall sein, so berichtet Investing.com . Diesmal werden keine Zinskürzungen erwartet, doch Erwartungen einer künftigen Zinsreduzierung hätten unter anderem aufgrund von Sorgen über negative Auswirkungen des Handelskrieges zugenommen.Am 4. Juni hatte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, erklärt, dass die Zentralbank "angemessen handeln" würde, um die Risiken des Handelsdisputes anzusprechen. Allgemein zieht Gold Vorteile aus niedrigen Zinsen, die die Opportunitätskosten reduzieren, Bullion zu halten, der keinen Gewinn bringt.Ebenso wurden zunehmende geopolitische Risiken im Nahen Osten als Rückenwind für den sicheren Hafen Gold angesehen. Die USA beschuldigte den Iran, zwei Öltanker im Golf von Oman attackiert zu haben, wobei der Außenminister, Mike Pompeo, es als "unumstritten" bezeichnete, dass der Iran verantwortlich für diese Angriffe sei.Zudem erklärte er jedoch auch: "Präsident Trump hat alles getan, um einen Krieg zu verhindern. Wir wollen keinen Krieg."© Redaktion GoldSeiten.de