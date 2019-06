Metals Focus: Silber gewinnt im zweiten Halbjahr 2019 an Stärke

In der aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly von Metals Focus heißt es, dass Silber in der zweiten Jahreshälfte 2019 an Stärke gewinnen wird, während das Weltwirtschaftswachstum weiter zurückgeht.Silber verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf verglichen zu den restlichen drei der vier Hauptedelmetalle - Gold, Platin, Palladium - die schlechteste Entwicklung. Dies sei einer Vielzahl makroökonomischer Faktoren zuzuschreiben, die gemeinsam auf der Investorengemeinschaft lasten, deren Stimmung zwischen Gleichgültigkeit und Aversion gegenüber Silber schwankt.Philip Newman von Metals Focus kommentierte: "Trotz der anhaltenden Herausforderungen, denen sich Silber gegenübersieht, bleiben wir vorsichtig positiv, was die Preisprognose für das restliche Jahr 2019 angeht."Das Beratungsunternehmen glaubt, dass der eher verhaltene makroökonomische Hintergrund erneutes Investment in Gold unterstützen wird, was wiederum Silber zum Vorteil gereichen sollte, wenn man die positive Korrelation zwischen den beiden Edelmetallen bedenkt, die oftmals vorherrscht.Der aktuelle Rückgang des Weltwirtschaftswachstums habe sich als deutlicher herausgestellt, als man zuerst annahm; teilweise aufgrund der zunehmenden Handelsspannungen.© Redaktion GoldSeiten.de