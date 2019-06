Schwacher Dollar gut für Gold; Vorbereitung auf Zinskürzung in Sicht

Auch wenn keine Zinsänderung der Fed während des aktuellen Treffens erwartet wird, so sind Analysten weitgehend der Ansicht, dass der Vorsitzende der US-Zentralbank, Jerome Powell, eine mildere Prognose präsentieren wird, so berichtet Investing.com "Niemand erwartet ernsthaft, dass die Fed ihren Gürtel während dieses Treffens lockern wird, trotz der Schwäche der Kernverbraucherpreise im Mai", so Fawad Razaqzada, Analyst bei FOREX.com in London."Doch wir und die meisten anderen Analysten erwarten, dass die Fed dieses Treffen wahrscheinlich dazu verwenden wird, die Märkte auf eine mögliche Kürzung im Juli und möglicherweise während der Treffen im September und/oder Dezember vorzubereiten."Ein schwächerer Dollar würde sich derzeit positiv auf den Goldpreis auswirken; der US-Dollar Index, der gegenüber sechs Währungen gemessen wird, fiel um 0,1% auf 96,965. Des Weiteren seien auch die geopolitischen Spannungen vorteilhaft für den sicheren Hafen.© Redaktion GoldSeiten.de