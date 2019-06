Wells Fargo rät vom Goldkauf ab, auch wenn es bald auf 1.400 USD steigen könnte

Laut Wells Fargo könnte Gold auf 1.400 US-Dollar je Unze steigen, doch es wird Investoren davon abgeraten, Gold zum aktuellen Preis zu kaufen, da das Abwärtspotenzial in Gold höher ist als sein Aufwärtspotenzial, so Kitco News "Es würde uns nicht überraschen, wenn Gold zuerst einen schnellen Anstieg auf 1.400 US-Dollar hat, bevor es abwärts sinkt, auf 1.200 US-Dollar", schrieb John LaForge von Wells Fargo in einer Mitteilung. "Unter dem Strich ist Gold unserer Ansicht nach bei 1.340 USD zu teuer."Gold würde LaForge zufolge im Moment keinen guten Risiko-Ertrag-Ausgleich bieten. "Mit einem Aufwärtspotenzial um rund 60 US-Dollar und einem Abwärtspotenzial um 140 US-Dollar raten wir, auf niedrigere Preise, wahrscheinlich unter 1.200 US-Dollar, zu warten", gab er an.Der kurzfristige Goldkurs werde vom Handelskrieg zwischen den USA und China gesteuert, der aber letztendlich geklärt werde, woraufhin alle kurzfristigen Gewinne oder Verluste als vorübergehend erweisen, bemerkte LaForge. Allerdings würde Gold profitieren, sollte es zu keinem positiven Abschluss der Verhandlungen kommen.© Redaktion GoldSeiten.de