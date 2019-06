Alasdair McKinnon: Kürzung des Leitzinses führe zu Goldpreisanstieg

Kommende Kürzungen des US-Leitzinsen bedeuten wahrscheinlich, dass der Goldpreis steigen wird, so Alasdair McKinnon, der den Scottish Investment Trust leitet. "In den letzten Monaten scheint Präsident Trump die Marktniveaus als Echtzeitumfrage für der Kompetenz seiner Regierung anzusehen", äußerte er sich laut FT Adviser "Das Problem ist hierbei, dass die allgemeinen Marktniveaus generell nicht die aktuellen Schicksale der Wirtschaft widerspiegeln. Marktniveaus reflektieren tatsächlich besser das Maß an Vertrauen in die 'Disruptionsblase.' Wenn sich diese Blase entleert, wird sich die lautstarke Kampagne des Präsidenten, die Federal Reserve zur Zinskürzung und zum Gelddruck zu bringen, letztlich als erfolgreich herausstellen.""Während der Wert der Papierwährung jedoch durch die unbegrenzte Gelddruckerei vermindert wird, hat Gold historisch seine Kaufkraft über lange Zeitspannen hinweg beibehalten", fügte McKinnon hinzu. "Wir denken, dass unsere Goldbergbauunternehmen die primären Nutznießer dieser Veränderung der Geldpolitik sein werden."© Redaktion GoldSeiten.de