Weiterhin auf Hochtouren: Chinas physischer Goldmarkt

Monatliche physische Goldentnahmen der Shanghai Gold Exchange (SGE) 2008 bis April 2019. Chart-Quelle: www.goldchartsrus.com

SGE-Goldentnahmen: Januar bis April 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum vorheriger Jahre. Quelle: www.goldchartsrus.com

SGE-Goldentnahmen auf das Jahr umgerechnet, 2008 - 2019

Während die Schlagzeilen sich dem Handelskrieg zwischen China und den USA widmen, läuft Chinas Goldmarkt weiterhin auf Hochtouren mit physischem Gold, das stetig in und durch das weltgrößte Gold-Handelszentrum fließt.Die chinesische Goldnachfrage ist seit Jahresbeginn mit den letzten Jahren gleichauf, Goldkäufe der chinesischen Zentralbank wurden nach einer zweijährigen Pause offiziell wieder aufgenommen und die chinesischen Goldimportdaten sind nun transparenter denn je.In China ist das wichtige Handelszentrum für den chinesischen Goldmarkt die Shanghai Gold Exchange (SGE). Beinahe das komplette Angebot physischen Goldes fließt durch die SGE und andersherum wird nahezu die komplette chinesische Nachfrage nach physischem Gold mit physischem Gold aus den landesweiten Tresoren der SGE befriedigt. Daher sind die Entnahmen physischen Golds von der Shanghai Gold Exchange der beste verfügbare Stellvertreter für die gesamte chinesische Goldnachfrage.Basierend auf diesem Stellvertreter ist die chinesische Goldnachfrage dieses Jahr so hoch wie eh und je. Im April wurden 152 Tonnen Gold aus den SGE-Goldtresoren entnommen.Seit Jahresbeginn von Januar bis April (Monat 4 im unteren Chart) wurden bisher 688 Tonnen Gold den SGE-Tresoren entnommen, was den Mengen in gleichen Zeiträumen der letzten Jahre ähnelt, sprich 2017, 2016, 2014 und 2013.Rechnet man die neuesten Daten von Januar bis April auf das Jahr hoch, so erhält man riesige 2.064 Tonnen Gold, die 2019 den SGE-Goldtresoren entnommen werden, was wiederum den tatsächlichen SGE-Goldentnahmen sowohl 2018 als auch 2017 gleichkommt; Jahre, in denen die gesamte Goldnachfrage in China 2.055 Tonnen bzw. 2.030 Tonnen betrug. Siehe unterer Chart.Somit sieht 2019 nach einem weiteren starken Jahr für die chinesische Goldnachfrage aus, während physisches Gold weiterhin von West nach Ost wandert.