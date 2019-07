Goooogle durchsucht E-Mails nach Bestellbestätigungen

Der Internet-Gigant "Google" registriert und speichert so gut wie jede Aktivität seiner Nutzer. Dies gilt auch für Einkäufe über das Internet.Zumindest dann, wenn eine Kaufbestätigung per E-Mail erstellt wurde. Über die Adresse "myaccount.google.com/purchases" kann zwar jeder Google-Nutzer eine Liste seiner auf diese Art getätigten Internet-Einkäufe aufrufen, doch die meisten Nutzer wissen dies nicht.Bei Google beteuert man zwar, daß diese Liste keine Fremden einsehen könnten, doch warum gibt es dann offenbar keine Möglichkeit, dieses Datensammeln von vornherein zu unterbinden?Und noch eine andere Tatsache gibt Anlaß zu Sorge:Wenn man bei Google - und dann auch andernorts - technisch längst problemlos dazu in der Lage ist, jede versendete E-Mail auf ihren Inhalt zu untersuchen und dann entsprechend zu speichern, dann wird dies mit Sicherheit nicht nur im Hinblick auf Bestellungs-Bestätigungen erfolgen.Mit anderen Worten zeigt sich wieder einmal, daß der "totale Überwachungsstaat" nicht nur technisch längst möglich ist, sondern auch realisiert wurde!© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4344