Kinross Gold - Die Bullen attackieren

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. konnte den Test des GD/SMA200 erfolgreich ausnutzen, um im Nachgang wieder in Richtung 3,40 USD und höher anzusteigen. Neben dem im weiteren touchierten Widerstandsbereich bei 3,65 USD wartet nunmehr das Level bei 3,80 USD auf eine Attacke. Oberhalb dessen wäre weiteres Potenzial bis zur Marke von 4,50 USD je Anteilsschein gegeben.Kurse unter 3,30 USD sollten nunmehr vermieden werden, damit der bullische Grundton aufrechterhalten bleibt. Andernfalls wäre darunter ein Rücksetzer bis mindestens 3,00 USD zu erwarten, bevor darunter die Unterstützungszone bei 2,60 USD warten würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.