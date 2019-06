Silver Lake Resources Ltd.: Super Treffer auf Aldiss

Wie gestern besprochen, muss der GDXJ Silver Lake bis 25.06.2019 deutlich höher gewichten und gut 21,5 Millionen Aktien hinzukaufen.Heute brachte das Unternehmen extrem gute Bohrergebnisse, die für einen weiteren Drive nach oben sorgten ( Link ).Es ist in unserer Branche oft schon interessant, wie nahe das Gute liegen kann, wenn wir uns die Resultate von Silver Lake heute ansehen.Innerhalb von 500 bis 1.000 Meter von den aktuellen Open-Pits entfernt, traf Silver Lake bei Bohrungen auf die besten jemals entdeckten Goldmineralisierungen in der Gegend.Die hochgradigen Vorkommen scheinen ab einer Tiefe von rund 130 Metern zu beginnen und die Treffer waren wirklich gut. 24 Meter mit 9,39 g/t Gold, 31 Meter mit 4,44 g/t Gold, 10 Meter mit 10,05 g/t Gold und der "Abschuss" waren die 17 Meter mit 24,68 g/t Gold im letzten Bohrloch.Für ein Unternehmen wie Silver Lake sind das Gehalte, die man zügig in bare Münze umwandeln kann. Die Infrastruktur ist vorhanden und die hochgradigen Treffer liegen nicht einmal einen Kilometer von der aktuellen Operation entfernt.Es wurden auch noch weitere Treffer erzielt, doch die Mineralisierungen auf Tank und Tank South waren natürlich die "Hauptattraktion" der heutigen Meldung.Silver Lake hat heute meine Zielzone von über 1 AUD erreicht und ist nun die schwerste Position im Wachstumsdepot. Ich bin dazu geneigt, in den nächsten Tagen einen Teil der Position glattzustellen und Gewinne mitzunehmen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.