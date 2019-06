Platin: Weiter unter Abgabedruck

Seit Anfang April befindet sich Platin deutlich unter Druck und brach unter die Supportmarken bei 868 und 831 USD ein. Kurz vor der wichtigen Unterstützung bei 775 USD geriet dieser Abwärtstrend zwar in den letzten Wochen ins Stocken, doch sämtliche Erholungsversuche scheiterten noch weit vor der Barriere bei 831 USD. Aktuell bricht der Kurs des Edelmetalls wieder unter die 806 USD-Marke ein und droht damit den Abwärtstrend fortzuführen.Sollten die Tiefs bei 784 und 786 USD jetzt ebenfalls unterschritten werden, könnte ein Abverkauf einsetzen, der die 775 USD-Marke direkt aus dem Weg räumt. In diesem Fall wäre ein Einbruch bis 751 USD zu erwarten. Sollte dort eine starke Erholung ausbleiben, wäre sogar ein Kursrutsch bis 730 USD möglich.Bei einer Rückeroberung der 806 USD-Marke dürfte hingegen die 831 USD-Marke erreicht werden. Es bleibt jedoch fraglich, ob diese in Richtung 845 USD überwunden werden kann. Aktuell wäre einzig eine Formation mit einem weiteren tieferen Tief und einer anschließenden dynamischen Aufwärtsbewegung über die Hürde bei 831 USD ein mögliches Verlaufsszenario, um den Abwärtstrend zumindest vorübergehend zu stoppen (siehe Skizze). Die Chance auf eine derartige Bodenbildung und Trendwende ist aktuell jedoch gering.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG