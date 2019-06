Gold unverändert vor Fed-Treffen; Fokus auf Handelsstreit

Der Goldpreis blieb am Mittwoch in Asien unverändert, während man auf das Ende des zweitägigen Fed-Treffens wartet, so berichtet Investing.com . Des Weiteren behalten die Märkte auch die aktuellen Neuigkeiten an der Front des Handelsstreits zwischen USA und China im Blick.US-Präsident Trump bestätigte, dass er sich während des nächsten Treffens der G20 mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping treffen würde; das schürte Hoffnung, dass die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern wiederaufgenommen werden könnten."Ich hatte ein gutes Telefonat mit Präsident Xi von China. Wir werden während der G20 in Japan ein Treffen veranstalten. Unsere jeweiligen Teams werden die Gespräche noch vor dem Gipfel beginnen", postete Trump in einem Twitter-Beitrag.Der US-Aktienmarkt schloss aufgrund dieses Posts höher, während sich die asiatischen Märkte ebenfalls nach oben bewegten. Der sichere Hafen Gold gab Zunahmen ab.© Redaktion GoldSeiten.de