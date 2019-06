Metalor ergreift Maßnahme gegen illegalen Goldbergbau

In dieser Woche machten Bemühungen, den illegalen Goldbergbau einzudämmen, einen weiteren Schritt nach vorne, so berichtet MiningMx . Eine der weltweit größten Goldraffinerien, das schweizer Unternehmen Metalor, erklärte, dass es nunmehr nur mit Gold arbeiten würde, das von großen Bergbauunternehmen stamme.Metalor würde jegliches Geschäft mit kleinen Bergbauunternehmen und Sammlern unterbinden, da es Schwierigkeiten gebe "...die Legalität der Minen und den Ursprung des Goldes" festzustellen. "Deshalb wird Metalor alle seine Operationen in Kolumbien abbrechen, nachdem es bereits angekündigt hat, alle Geschäftsbeziehungen mit Sammlern von Gold-Doré in Peru zu kappen", so erklärte das Unternehmen."Bestehende Diskrepanzen beim Handel bestimmter Güter und zwischen bestimmten Ländern können dabei helfen, illegale Aktivitäten aufzudecken", so meinte auch Matthew Salomon, ein amerikanischer Volkswirtschaftler, der Handelsstatistiken verwendet, um illegale Kapitalflüsse zu identifizieren.© Redaktion GoldSeiten.de