Südafrikanische Zentralbank entwickelt Platinmünze & zeigt Potenzial der PGMs

Die South African Reserve Bank (SARB) erklärte, dass sie gemeinsam mit dem Minerals Council und der Abteilung für mineralische Rohstoffe und Energie an der Entwicklung einer Platinmünze arbeiten würde, so berichtet der Business Report . "Prestige Bullion, eine Tochtergesellschaft der South African Mint arbeitet eng mit dem Minerals Council und den relevanten Abteilungen auf die Entwicklung der Platinmünze hin", so ein Sprecher der SARB.In einem jährlichen Bericht, der 2018 veröffentlicht wurde, erklärte der Minerals Council, dass der Marktanteil von Platingruppenmetallen bis 2050 auf 35 Milliarden US-Dollar von den aktuellen 9 Milliarden US-Dollar anwachsen würde. "Das wirtschaftliche und progressive Potenzial der Platingruppenmetalle ist tiefgreifend und möglicherweise wegweisend für Südafrika", so der Council in dem Bericht."Wenn wir das Potenzial der weltweit größten PGM-Ressource realisieren können, dann sind mehr als 1 Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze und ein Beitrag von 8,2 Billionen Rand für die südafrikanische Wirtschaft bis zum Jahr 2050 möglich." Südafrika besitzt bekannte Platinreserven von 69.000 Tonnen, die etwa 87% der weltweit bekannten Reserven ausmachen.© Redaktion GoldSeiten.de