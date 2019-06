Erstmals Negativzins auf Frankreichs 10-jährige Anleihe

Zum ersten Mal sank gestern die Rendite auf Frankreichs zehnjährige Staatsanleihen in den negativen Bereich, nachdem der Vorsitzende der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi Zinssenkungen in Aussicht stellte, so das Nachrichtenportal Malay Mail Am Nachmittag lag die Rendite bei 0,01% nachdem sie kurzzeitig in den Negativzinsbereich auf -0,0012% eingetaucht war. Dies geschah als Reaktion auf Draghis Mitteilung, dass Zinssenkungen und andere Schritte zur Konjunkturstärkung in Aussicht gestellt würden.Weitere Zinssenkungen in der Eurozone wären ein Schritt ins Ungewisse für die EZB, die seit 2014 Banken einen negativen Einlagenzinssatz von derzeit -0,4% berechnet.Das heißt, dass der Geldverleih an einen hochkarätigen Kreditnehmer wie Deutschland zum Verlustgeschäft wird, aber immer noch besser als das Geld bei der EZB zu deponieren. Die Aussicht für noch niedrigere EZB-Zinsen könnte mehr Staatsanleihenrenditen in den negativen Bereich bringen.Neben Deutschland haben in Europa Österreich, die Niederlande sowie Schweden, Dänemark und die Schweiz Negativrenditen auf ihre Staatsanleihen.© Redaktion GoldSeiten.de