Goldpreis steigt; Fed behält sich Zinssenkung vor

In Asien stieg der Goldpreis am Donnerstag, nachdem die U.S. Federal Reserve sich die Möglichkeit für eine Zinssenkung zu einem späterem Zeitpunkt dieses Jahr offen ließ, berichtet Investing.com . Um 6:45 Uhr waren die August-Goldfutures an der COMEX um 2,6% auf 1.383,50 USD je Unze gestiegen.Wie erwartet, behielt die Fed den Leitzins im Rahmen von 2,25% bis 2,5% bei. Allerdings signalisierte sie ihre Bereitschaft zu einer milderen Haltung, inmitten von Inflationsbekämpfung und schwächelndem Weltwirtschaftswachstum. "Der Ausschuss rechnet weiterhin mit einer nachhaltigen Expansion wirtschaftlicher Aktivitäten, starken Arbeitsmarktbedingungen und einer Inflation innerhalb der Zielsetzung von 2%, doch die Ungewissheit zu diesem Ausblick hat sich erhöht", so die Fed."Die Hauptfrage lautet nicht mehr, ob die Fed im Juli eine Zinssenkung durchführt, sondern, ob die Lockerung um 25 oder 50 Basispunkte vonstattengeht", sagte Daisuke Karakama von der Mizuho Bank laut eines Reuters-Berichts.Seit Anfang Juni pendelte sich der Goldpreis nur zweimal ein, da Investoren vermehrt ins gelbe Edelmetall einsteigen, um sich gegen eine Schwächung des Dollars abzusichern, sollte die Fed sich für eine Zinssenkung entscheiden.© Redaktion GoldSeiten.de