Schweiz: Edelmetallaußenhandel im Mai 2019

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im Mai 2019. Wie aus den Angaben hervorgeht, beliefen sich die Edelmetallnettoimporte insgesamt auf 209,8 Tonnen im Wert von 4,7 Milliarden Franken und die Exporte auf 246,6 Tonnen netto im Wert von 4,3 Milliarden Franken.Die Schweiz verzeichnete im Mai 2019 laut EZV Goldeinfuhren in Höhe von 155,7 Tonnen netto (Wert: 4,6 Milliarden Franken). Das Nettohandelsvolumen der Ausfuhren betrug 101,8 Tonnen Gold (Wert: 4,2 Milliarden Franken).Das Hauptbezugsland der Schweiz im fünften Monat des Jahres war den Daten zufolge das Vereinigte Königreich, aus dem 32,5 Tonnen Gold importiert wurden. Das zweitgrößte Importvolumen erhielt die Schweiz mit 13,4 Tonnen Gold aus Australien. An dritter Stelle kamen Einfuhren aus Peru in Höhe von 12,5 Tonnen Gold.Laut EZV waren die drei Hauptabnehmerländer im Mail Indien, China und Frankreich. Indien erhielt ein Exportvolumen in Höhe von 53,1 Tonnen Gold netto. Nach China exportierte die Schweiz 13 Tonnen netto und und Frankreich nahm 9,5 Tonnen Gold netto ab.Die Silberimporte beliefen sich im Mai 2019 den Angaben zufolge auf 47,6 Tonnen netto im Wert von 28,5 Millionen Franken. Demnach war Deutschland mit 22,3 Tonnen Silber das Hauptbezugsland der Schweiz.Das Handelsvolumen der Silberexporte betrug im fünften Monat des Jahres auf Nettobasis 141,8 Tonnen im Wert von 68,4 Millionen Franken. Den Daten der EVZ zufolge war Indien mit 50 Tonnen Silber das Hauptabnehmerland der Schweiz.© Redaktion GoldSeiten.de