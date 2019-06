Türkische Edelmetallimporte im April 2019

Die türkische Börse Borsa Istanbul meldete die neuesten Zahlen zu den Gold- und Silbereinfuhren per Ende April 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass sich die Edelmetallimporte in die Türkei sowohl im Jahresvergleich als auch gegenüber dem Vormonat verringerten.So geht hervor, dass die Türkei im vierten Monat des Jahres 13,88 Tonnen Gold importierte. Somit sind die Goldeinfuhren im April 2019 gegenüber 18,68 Tonnen Gold im März 2019 um 25,7% gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich das Importvolumen fast halbiert; im April 2018 hatte die Türkei noch 26,46 Tonnen Gold importiert.Der Borsa Istanbul zufolge wurden im April 2019 Silbereinfuhren in Höhe von 23,3 Tonnen verzeichnet, mehr als 65% weniger als noch im März 2019, als 67,19 Tonnen Silber importiert wurden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich ein Rückgang um 50,9%. Im April 2018 betrug das türkische Silberimportvolumen 47,53 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de