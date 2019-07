Türkei: Gold- und Silbereinfuhren im Mai 2019

Die türkische Börse Borsa Istanbul gab die aktuellen Daten zu den Gold- und Silberimporten per Ende Mai 2019 bekannt. So geht aus diesen Zahlen hervor, dass die Silbereinfuhren im fünften Monat zunahmen, wohingegen die Goldimporte sich stark verringerten.Demnach betrug das Silberimportvolumen per Ende Mai 2019 28,5 Tonnen. Es erhöhte sich damit um 22,32% gegenüber 23,3 Tonnen Silber im Vormonat. Im Vergleich zum Mai 2018 vervierfachten sich die Silbereinfuhren beinahe; im Vorjahresmonat importiere die Türkei lediglich 7,4 Tonnen Silber.Des Weiteren verzeichnete die Türkei im fünften Monat des Jahres den Angaben zufolge Goldeinfuhren in Höhe von 3,36 Tonnen. Dies ist ein Rückgang um 10,5 Tonnen Gold bzw. 75,79% gegenüber 13,88 Tonnen Gold im April 2019. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerten sich die Goldimporte sogar noch stärker. Im Mai 2018 importierte die Türkei noch 34,86 Tonnen Gold, mehr als zehnmal so viel wie im aktuellen Berichtzeitraum. Somit ergibt sich ein Rückgang um 90,36% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de