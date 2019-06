Gold- und Devisenreserven Russlands in KW 24

Kürzlich veröffentlichte die russische Zentralbank die aktuellen Daten zu den Gold- und Devisenreserven in US-Dollar für die 24. Kalenderwoche. Somit beliefen sich die internationalen Währungsreserven der russischen Föderation per 14. Juni auf insgesamt 504,5 Milliarden US-Dollar.Im Vergleich zur Vorwoche wurden die Bestände demnach um 1,8 Milliarden US-Dollar erhöht. In der 23. KW hatten sich die Währungsreserven auf insgesamt 502,7 Milliarden US-Dollar belaufen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de