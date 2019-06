Russische Gold- und Devisenreserven Mai 2019

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab kürzlich die aktuellen Daten zu den Beständen der internationalen Währungsreserven sowie der Goldreserven Russlands per Ende Mai 2019 bekannt.Demnach verzeichnete Russland im fünften Monat des Jahres Goldbestände in Höhe von 70,4 Millionen Unzen im Wert von ca. 89,8 Milliarden; im April 2019 waren es noch 70,2 Millionen Unzen. Somit erhöhte Russland seine Goldbestände um ca. 6,2 Tonnen gegenüber dem Vormonat.Weiterhin geht aus den Angaben hervor, dass sich die offiziellen Gold- und Devisenreserven per 31. Mai 2019 auf 495,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Dies ist eine Zunahme um 4,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 491,1 Milliarden US-Dollar im April 2019. Im Vergleich zu Mai 2018 erhöhten sich die Reserven um 38,5 Milliarden US-Dollar; damals betrug der Wert 456,7 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de