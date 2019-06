CME plant Einführung chinesischer Goldkontrakte

Die CME Group, die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, verkündete über PR Newswire , dass sie eine Lizenz der Shanghai Gold Exchange (SGE) erhält, für das Nutzen, Kreieren und Notieren von Futures-Kontrakten, die auf den Richtpreisen der SGE für Edelmetalle basieren.Im vierten Quartal 2019 werde die CME Group zwei neue Goldfutures-Kontrakte einführen, die in US-Dollar und Renminbi abgewickelt werden: Shanghai Gold (USD) Futures und Shanghai Gold (CNH) Futures. Die neuen Kontrakte werden an der COMEX gelistet und unterliegen ihrer Regulierung.Dies stellt den ersten Schritt zur marktübergreifenden Kooperation dar, die die globale Liquidität der COMEX-Goldfutures mit dem weltgrößten physischen Goldmarkt in China durch die SGE verbinden wird.© Redaktion GoldSeiten.de