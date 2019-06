Wheaton-CEO: Gold bei 1.400 $ wird Minenunternehmen neues Leben einhauchen

In einem Telefon-Interview mit Kitco News am Donnerstag sagte der CEO von Wheaton Precious Metals, Randy Smallwood, er sei der Meinung, dass der Goldpreis noch Luft nach oben habe. Allerdings fügte er hinzu, dass der Goldmarkt mehr als einen Tag höherer Preise bräuchte, um den angeschlagenen Sektor wiederzubeleben."Es ist ein interessanter Tag, doch ich will mehr als einen Tag. Ich will ein interessantes Jahr, ein interessantes Jahrzehnt", so Smallwood. "Ich hoffe, es ist die erste Stufe einer sehr langen Treppe." Das fehlende Investmentkapital in den letzten Jahren, besonders bei den Junior-Explorern und mittelgroßen Produzenten, führte zu einem Produktionsproblem innerhalb des Goldmarkts, sagte er weiter.Seiner Ansicht nach braucht die Goldbergbaubranche einen Goldpreis im 1.400$-Niveau, um sich über Wasser zu halten. "Bei 1.400 $ werden Unternehmen einige Produktionsrisiken eingehen, um Projekte in Betrieb zu nehmen", so Smallwood.Er sieht optimistisch in die Zukunft, was den Goldpreis betrifft: "Wenn Anleiherenditen weiterhin sinken werden, wird das Investoren dazu zwingen, harte Wertanlagen wie Gold wieder ins Spiel zu bringen."© Redaktion GoldSeiten.de