Stabilitas Pacific Gold+Metals übersteigt 100 Millionen Euro Fondsvolumen

Stabilitas Pacific Gold+Metals verzeichnet wachsendes Anlegerinteresse

Fonds wird mit steigendem Volumen auch für institutionelle Investoren interessant

Aktuelle Marktlage bei Gold vielversprechend

Bad Salzuflen, 21. Juni 2019 - Der Stabilitas Pacific Gold+Metals (ISIN: LU0290140358) hat die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten. Der Aktienfonds verfügt per 21.06.2019 über ein Fondsvolumen von 103,6 Millionen Euro, die Wertentwicklung beträgt seit Auflage im Jahr 2007 36,2 Prozent. Im Ranking des Finanzen Verlags belegt der Fonds in der Auswertung für 2018 den ersten Platz für seine Performance in der Kategorie "Aktien Gold" über ein, drei, fünf und zehn Jahre.Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH, sagt: "Ich freue mich sehr, dass der Fonds diese wichtige Fondsvolumen-Schwelle geknackt hat. Das bestätigt unsere Anlagestrategie und öffnet den Fonds für institutionelle Anlegerkreise."In den vergangenen Monaten hat der Goldpreis signifikant zugelegt und zuletzt auch die wichtige Hürde von 1.380 US-Dollar pro Feinunze genommen. "Die aktuelle Dynamik des Preisanstiegs bei Gold wird durch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran befeuert.Grundsätzlich bleibt die weltweit expansive Geldpolitik der Zentralbanken und die damit einhergehende Inflationsproblematik der Haupttreiber für einen steigenden Goldpreis. Da auch die Minenaktien zuletzt anzogen, ist ein nachhaltiger Aufwärtstrend des Sektors nicht ausgeschlossen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Stabilitas Pacific Gold+Metals an seine Performancebilanz der Vergangenheit anknüpfen könnte", sagt Siegel abschließend.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE, STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS sowie der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS.Instinctif PartnersKim SchachTel: 069 / 133896-22Mail: kim.schach@instinctif.com