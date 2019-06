Deutsche Bank vor dem Zusammenbruch, Gold beim Ausbruch?!

1:20 England will aus der EU, alles andere sind Fake News!

2:20 Boris Johnson will das UK bis 31.10. aus der EU führen

3:00 Die Maginot-Linie wird angegriffen und Gold durch Manipulation gedrückt

3:20 Wir sind in der letzten Phase der Wirtschaft und Aktienmärkte

4:10 Von 1929 dauerte es bis 1954 bis der Dow den Stand wieder erreichte

5:30 1.350 Dollar sind sehr wichtig

6:00 Edelmetalle sind in einem starken Aufwärtstrend

6:30 Die FED wird vorsichtig, Zinssenkungen im Herbst wahrscheinlich

7:10 Gold wird steigen, unabhängig von den Zinssätzen

7:55 Das Bankensystem in Europa ist verrottet

8:25 Deutsche Bank, 95% Kursverlust vom Hoch

9:20 Was 95% gefallen ist, fällt um 100%

10:15 50 Mrd. Euro Bad Bank sind nur ein Bruchteil

11:05 Gesamte Derivate der Deutschen Bank von 44 Billionen Euro

12:30 Derivate machen 806-mal das Eigenkapital aus

13:15 Derivate umfassen 13 Mal das BIP Deutschlands

14:30 Der Markt glaubt den Zahlen der Deutschen Bank nicht

15:20 Die ganze deutsche Wirtschaft hängt an der Deutschen Bank

15:45 Draghi wird unbegrenzt drucken, Hyperinflation

16:20 Das Gelddrucken wird diesmal nicht helfen

17:00 Wie erwartet, die geopolitischen Spannungen wachsen

17:30 Es kann jederzeit beginnen, Edelmetalle sind entscheidend

18:00 Gold ist im Vergleich zur Geldmenge spottbillig

18:45 Bürgerkrieg in Europa ist möglich

19:25 Das Feuer ist für die langfristige Erholung notwendig

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Die Maginot-Linie beim Goldpreis wird angegriffen und Gold mit Fake News gedrückt. Aber der Ausbruch ist nicht zu verhindern. Die Zentralbanken bereiten Zinssenkungen vor, die Banken sind weiter in Not. Wie steht es um die Deutsche Bank, die nahe der Tiefs handelt? Das Derivate-Portfolio sprengt jede Vorstellungskraft. Eine Rettung hier wird zur Zerstörung des Papiergeldes führen. Gold ist ganz entscheidend für den Vermögenserhalt.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.