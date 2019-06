Defla XXS- FED gibt halb nach, Konflikte daher halb

Ich hatte für RELATIONEN zwischen Assetklassen, also nicht für Preise der Assets in Handelswährung wegen Hinweisen auf Verwendung von simpleren Worten die Begriffe "kosmisch, universell oder gesamthaft" verwendet, weil sie simpler sind, was aber wieder zu Mißverständnissen führte.



Ich hatte KORRELATIONEN zwischen Assets, also nicht für Preise der Assets in Handelswährung den Begriff "korrelativ" verwendet

Zuerst wegen Hinweisen auf Mißverständlichkeit eine Richtigstellung zu einer zugegeben komplexen Semantik. Es wurde mir oft vorgeworfen, zu komplexe Ausdrücke zu verwenden. Ein Versuch der Simplifizierung ging offenbar aber gründlich daneben, da es ja Aufgabe ist, so zu kommunizieren, dass es der Leser versteht.In Zukunft werden solche Relationen in einem weitgehend im kürzeren Bild geschlossenen System, dem Finanzsystem und da sie nichts mit Cosmonauten, Astronauten oder Sternen und deren Gesetzen zu tun haben, sondern viel mehr mit Zentralheizungssystemen, eben in der vollen Komplexität benannt werden, es sind:Intrasystemkreuzflüsse (statt kosmisch, universell oder gesamthaft, z.B. SPX 500 versus Gold oder Gold vs. BitCoin)Intrasystemkorrelationen (z.B. SPX 500 vs. 10y Treasury oder SPX 500 vs. DAX)Sorry also, Reagieren auf Kritik brachte die nächste Kritik, letztere berechtigt und jetzt wird es halt wieder lateinischer.Ganz schön kräftig wirkte in der Berichtswoche genau der Intrasystemkreuzfluß, mit 20,53% Plus in der Korrelation gegen den EUR schlug unser Subportfilio C "Crypto" selbst das Subportfolio A "Edelmetalle", welches heftig in der Korrelation gegen den EUR zulegte, nämlich um Plus 4,15% und das Subportfolio B "Aktien" mit nur 1,09% Plus abhängte.Insgesamt in EUR um 4,80% reicher als in der Vorwoche und das mit lauter echten Sachen an Bord, nämlich:und wenig Geld zum Boosten und Hedgen, das ist nicht zu verachten.Wenn man im Subportfolio B "Aktien" nur knapp mehr Minenaktien hat als Supertech Aktien und von beide nicht viele, kann das auch mal geschehen. Das sollte sich aber schlagartig ändern, falls beim G20 Gipfel die USA und China sich beim Handelthema wieder annäherten.Immerhin gab die US-Zentralbank in der abgelaufenen Woche halb nach, senkte die Ziunsen zwar nicht, lies aber Bereitschaft zu einer Abkehr ihrer drakonischen Geldpolitik von 0,5% Zinssatz über der Inflationsrate plus monatliche Geldmengenvernichtung durchblicken.Gemäß unserer soziologischen Treibervorhersage, die schon seit Monaten stimmt, wurde aufgrund des halben Einlenkens der FED der US-Präsident dann auch halb nett. Den Angriff gegen den Iran hat er zwar zugelassen, aber auch wieder abgeblasen, zumindest einen echten.Es stimmt also: Es geht NUR um Geldpolitik, der ganze Rest ist reine Folgeerscheinung, wir sagen das als einzige schon sehr lange und es stimmt immer wieder.Was macht die Weltgeldmenge?Sie sinkt noch immer!Allerdings wurde die Deflationswut der Zentralbankbeamten durch wiedererwachten Optimismus der privatbanklichen Kreditgeldschöpfung fast kompensiert, aber nur fast.